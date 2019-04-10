Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Kalp Krizi Geçirdi

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Kalp Krizi Geçirdi

44 dakika önce

Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane Polisevi'nde fenalaşan Pehlivan, meslektaşları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Pehlivan, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Pehlivan'ın sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:54 Kaynak: AA
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