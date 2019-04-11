Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Vefat Etti

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Vefat Etti

34 dakika önce

Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Vefat Etti, System.String[]
Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kentte dün Polis Haftası etkinliklerine katılan ve akşam saatlerinde gittiği Gümüşhane Polisevi'nde fenalaşan Pehlivan (48), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki özel hastanede kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde vefat eden 2'nci sınıf emniyet müdürü Pehlivan'ın, Gümüşhane'de 8 ay önce göreve başladığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Pehlivan'ın cenazesi, bugün Gümüşhane kent merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:18 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Gümüşhane, Güncel
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