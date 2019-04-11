Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Vefat Etti
34 dakika önce
Kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:18 Kaynak: AA
Kalp krizi geçiren Gümüşhane
Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kentte dün Polis Haftası
etkinliklerine katılan ve akşam saatlerinde gittiği Gümüşhane Polisevi'nde fenalaşan Pehlivan (48), Gümüşhane Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon
'daki özel hastanede kurtarılamadı. Sabah
saatlerinde vefat eden 2'nci sınıf emniyet müdürü Pehlivan'ın, Gümüşhane'de 8 ay önce göreve başladığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Pehlivan'ın cenazesi, bugün Gümüşhane kent merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin
'e gönderilecek.
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