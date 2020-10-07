Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçı'dan futbolculara tatlı ikramı - Son Dakika

Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçı, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'u ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

Beraberindekilerle kulübün Tekke köyündeki tesislerindeki idmanına gelen Taşçı, futbolcular, teknik direktör Halim Karaköse ve yöneticilerle sohbet etti.

Sohbetin ardından Taşçı, oyuncular ve teknik heyete tatlı ikramında bulundu.

Ziyarette futbolculara hitaben konuşan Taşçı, Gümüşhanespor'u daha üst sıralarda görmek istediklerini söyledi.

"Futbolda dün yoktur, yarın vardır." ifadesini kullanan Taşçı, Gümüşhanespor'un mevcut konumuna bakmadan bundan sonraki başarılarına bakılması gerektiğini söyledi.

Futbolun halkı bir araya getiren bir olgu olduğunun altını çizen Taşçı, "En kısa sürede güzide kulübümüzün daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Gümüşhanespor için emeği geçen antrenör, yönetici ve futbolculara teşekkür ediyorum. Gümüşhanespor'un her zaman yanındayız." diye konuştu.

Taşçı ve beraberindekiler, bir süre futbolcularla sohbetin ardından tesislerden ayrıldı.