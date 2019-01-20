Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti'nin 4. Olağan Kongresi

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti'nin 4'üncü olağan kurulunda mevcut başkan Sezai Köprülü yeniden seçildi.

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti'nin 4'üncü olağan kurulunda mevcut başkan Sezai Köprülü yeniden seçildi.



Kent merkezindeki bir otelde yapılan, Sezai Köprülü ile Hüseyin Çelik'in yarıştığı seçimde, 54 delegeden 38'i katılarak oy kullandı.



Oyların 24'ünü alan Köprülü, mevcut yönetimiyle yeniden cemiyet başkanı oldu.



Köprülü, yaptığı konuşmada, karşılaştığı tablo karşısında mutlu olduğunu belirterek, cemiyete bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.



Cemiyet olarak büyümenin gayreti içinde olacaklarını dile getiren Köprülü, şunları söyledi:



"Bunu da bir olursak yaparız. Bir adresimiz olmamasının çok büyük eksikliği vardı ama artık yeni dernek binamızda bunun da önüne geçeceğiz. Dönem dönem kırgınlıklarımız da oldu. Biz stresli bir meslek icra ediyoruz. Birlikte olmalıyız, güçlü olmalıyız. Cemiyeti getirdiğimiz nokta ortada. Bugün kazanan cemiyetimiz oldu. İki aday olması bizi daha güçlü hale getirdi. Her zaman bir muhalefet iyi bir iktidarın habercisidir."



Kongreye cemiyet üyelerinin yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve davetliler katıldı.

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