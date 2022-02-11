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Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köye ulaşım sağlanamıyor

11.02.2022 11:34
Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köye ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de dün kar yağışının ardından kapanan 96 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de dün kar yağışının ardından kapanan 96 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 128 köy yolundan 90'ını ulaşıma açtı.

Ekipler, merkezde 22, ilçelerden Kürtün'de 3, Kelkit'te 4, Şiran'da 4 ve Köse'de 5 olmak üzere 38 köy yolunda çalışmalara devam ediyor.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Alucra'da 22, Çamoluk'ta 5, Dereli'de 10 ve Şebinkarahisar'da 11 olmak üzere 48 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar sonrası 10 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekiplerince yürütülen temizleme ve tuzlama çalışması aralıklarla devam ediyor.

Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün sabahtan itibaren etkili olan kar nedeniyle kapanan 180 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

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Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köye ulaşım sağlanamıyor
Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köye ulaşım sağlanamıyor

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Gümüşhane, Giresun, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle 96 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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