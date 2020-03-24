Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane'de, Valiliğin talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca alınan tedbirler kapsamında Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki İkisu uygulama noktasında özel ve toplu taşıma araçları durdurularak temassız cihazlarla ateş ölçümü yapılıyor.

Uygulamada özel araçlardaki vatandaşların yanı sıra dolmuş, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde kimlik kontrolü ile ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.

Ayrıca uygulamalarda, ekiplerce vatandaşlara virüsten korunmanın yollarına ilişkin bilgilendirmede bulunuluyor.

Giresun

Giresun Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye hizmet binaları ile otobüs terminalinde yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla belediye hizmet binaları girişinde personel ve vatandaşların, görevli sağlık personelince ateş ölçümü yapılıp hastalık belirtisi olup olmadığı soruluyor. Ateş ölçümü yapılan vatandaşlar, ellerini dezenfekte ettikten sonra içeriye giriyor.

Ayrıca kente giriş yapan otobüs yolcuları ve personellerinin de ateşi ölçülerek el dezenfektan uygulaması yapılıyor.

Belediye ekiplerince tedbirler kapsamında Atatürk Meydanı başta olmak üzere belirlenen toplu kullanım noktalarına dezenfektan kutuları monte edildi.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mezarlıklarda görev yapan imam, gassal ve taziye elemanlarına, koronavirüs nedeniyle il içi vefatlarda hangi kurallara göre hareket edecekleri ve cenazeyi nasıl defnedecekleri konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenlendiği belirtildi.

Seminerin, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Meltem Bayram Bingöl ve İş Sağlığı ve Güvenliği Doktoru Faik Ayık tarafından verildiği aktarılan açıklamada, seminer sonrası personele özel kıyafetler dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirleri sıkılaştırdıklarını, sahadaki personele eğitimlere devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak personellerimize eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük, yüz koruyucu, sıvı geçirmez önlük ve tulum dağıtımı gerçekleştirdik. Tek seferlik olan bu kıyafetlerden personellerimize de bolca dağıtımı yapıldı. Virüs nedeni ile vefat eden vatandaşımızın mümkün olduğunca kalabalık ortamlar oluşmadan gerekli güvenlik önlemleri alınarak defnedilmesi konusunda gerekli talimatları verdik. Bu çalışmalarımız 19 ilçemizde belirtilen kurallar çerçevesinde devam edecek."

Gümüşhane, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:16 Kaynak: AA

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