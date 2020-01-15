Gümüşhane glutensiz un ve bulgur tesisinde üretim başladı - Son Dakika

Glutensiz un ve bulgur tesisinde üretim başladı

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde tarım şirketi tarafından kurulan glutensiz un ve bulgur tesisinde, üretime başlandı. 35 ton hammadde üretim kapasitesine sahip tesiste, günlük 20 ton glutensiz un üretiliyor. Girişimci Tayyar Gürsoy, yakın zamanda seri üretime geçeceklerini belirtirken, Diyetisyen Buket Kutulu da, üretilen glutensiz unun, çölyak ve şeker hastalarına umut olacağını söyledi.

Kentte, girişimciler Tayyar Gürsoy, Abdürrahim Çoşkun ve Mustafa Gürses, çölyak ve şeker hastaları, glüten hassasiyeti olan kişiler için 2 yıl önce 'Karabuğday Projesi'ni hayata geçirdi. Türkiye'de üretimi olmayan karabuğdayı, yurt dışından getiren girişimciler, ardından bu ürünü çiftçilere dağıttı. Hasadı toplayan ve çiftçilere ücret veren girişimciler, Kelkit ilçesinde bulunan, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip glutensiz un ve bulgur tesisini hayata geçirerek, üretime başladı. Yakın zamanda seri üretime geçmeye hazırlanan tesiste, 5 yılın sonunda tüm Türkiye'de üretim hedefleniyor.

'NORMAL BUĞDAYDA GLÜTEN VAR'

Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Gürsoy, karabuğday unu, bulguru, ekmeği ve bisküvisi üretmeyi hedeflediklerini belirterek, yakın zamanda seri üretime geçeceklerini söyledi. Gürsoy, "Karabuğdayı, yurt dışından ithal ediyoruz. Bizim bildiğimiz normal buğdayda glüten vardır ancak karabuğdayda glüten yok. Bu nedenle karabuğday protein açısından da yüksek. Gluten 8-10 senedir insanların hayatına girdi. Piyasada da çeşitli karışımlarla yapılan glütensiz olarak belirtilen ürünler var. 2018 yılında karabuğday projesini hayata geçirmek istedik. Dönemin valisi Okay Memiş'ten, ekim için talepte bulunduk. Karabuğday, Türkiye'de olmadığı için İl Tarım Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla bu ürünü Türkiye'ye getirdik, çiftçilerimize dağıttık. Şu anda çıkan hasadı topluyoruz ve ücretlerini veriyoruz. Bir dönüm arazide 180-200 ton karabuğday alıyoruz. Kelkit, Köse ve Şiran havzalarına karabuğday ürünlerini yaymak istiyoruz. Hedefimiz; 5 yılın sonunda tüm Türkiye'de üretim yapmak. Bu ürün yurt dışında geliyor, bu nedenle karabuğday üretimi devlet tarafından desteklenmeli? dedi.

GÜNDE 35 TON ÜRÜN ÖĞÜTÜLÜYOR

Fabrikanın ortağı Abdürrahim Çoşkun ise çiftçiye destek olacaklarını ifade ederek, 'Karabuğdaydan bulgur, un ve bisküvi üreterek, memleketimize faydalı olmak istiyoruz. Fabrikamız, 24 saatte, 35 ton kapasiteli öğütme hızına sahip. Makinemizde B1, B2, B3 modunda kepek ayrılıyor. C1, C2, C3 modunda ise unu ayırıyor. Bir günde öğütülen 35 tonun; yüzde 65'i un, geri kalanı ise kepektir' diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEKİLDE TÜKETMEMELİLER'

Karabuğdayın faydaları hakkında bilgi veren Diyetisyen Buket Kutulu ise, üretilen glutensiz unun, çölyak ve şeker hastalarına umut olacağını kaydetti. Kutulu, "Karabuğday; mineraller açısından zengindir, demir, kalsiyum, potasyum gibi sağlık açısından önemli mineralleri barındırır. Demir içeriği çok yüksek olduğu için kansızlıkta ve hamilelik döneminde de kullanılması çok faydalıdır. Lif içeriği yüksek olduğu için sindirimi daha yavaştır, başta kolon kanseri olmak üzere sindirim sistemi sorunlarında etkilidir. Ayrıca diyabet hastalarının hızlı kan şekeri yükselmelerini engeller. Yapılan çalışmalarda düzenli kullanımda kolesterolü düşürdüğü ve kan basıncını dengelediği de görülmüştür. Çölyak hastaları, glütenli proteinleri sindiremiyor. Bir de glüten hassasiyeti olan hastalar var. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Çölyak hastalarının, gluteni hiçbir şekilde tüketmemesi gerekiyor. Gluten hassasiyeti olan insanların ise bağırsakları iyileşene kadar glüteni hayatlarından kesmesi lazım. Kan şekerinin düzenlenmesinde de çok etkili bir üründür. Şeker hastalarının tüketebileceği bir üründür. Öte yandan çölyak hastaları, karabuğday ürünlerini bulmakta çok sorun yaşıyorlar, bu nedenle tüketebilecekleri ürün sayısı çok az? ifadelerinde bulundu.