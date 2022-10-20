Gümüşhane haberi: Akşener ve İmamoğlu, Gümüşhane'de - Son Dakika
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Gümüşhane haberi: Akşener ve İmamoğlu, Gümüşhane'de

20.10.2022 15:04
Gümüşhane haberi: Akşener ve İmamoğlu, Gümüşhane'de

Gümüşhane haberlerine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane'de, Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi açılış törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane'de, Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi açılış törenine katıldı.

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl önce hayatını kaybeden Gümüşhane eski belediye başkanı ve İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın anısına Gümüşhane'de yaptırılan Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi için açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Mustafa Canlı'nın her kesim tarafından sevilen iyi bir insan olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde üstün yetenekli çocuklarımız dünyanın geleceğine hazırlanacak. Merkezin anahtar teslim yapılarak içindeki büyün envanteriyle hazırlanarak hizmete sunulmasına katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mustafa Canlı hem bilim, hem teknik hem eğitim sevdalısıydı. Bir de eğitime yapılan hizmet ülkenin geleceğine yapılır ve kıymeti çoktur. Kurumlar destek verdi ve hızlıca bitirdik. 11 ay gibi bir süreçte. Gümüşhane'nin tarihi evleri ilham alınarak tasarımı yapılan bu güzel eser Gümüşhane'ye çok özel hizmetler sunacak" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "İnşallah onun gibi nice Mustafa Canlı'ların mezun olacağı merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmak. Burada eminim her tür siyasi partiye oy veren insanlar var ve her biri Mustafa Canlı için burada. Cenabıhak hepimize Mustafa Canlı gibi insanları birleştiren, bütünleştiren bir ismi bırakmayı nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA
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