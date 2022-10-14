Gümüşhane haberi | Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gümüşhane haberi | Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

14.10.2022 17:47

Gümüşhane gelişmesine göre Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde arabada oturduğu sırada öldürülen 2 çocuk babası Erkan Koç'a yönelik silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde arabada oturduğu sırada öldürülen 2 çocuk babası Erkan Koç'a yönelik silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 8 Ekim'de Şiran ilçesi Yeşilbük beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erkan Koç (35), kuzeni E.B. ile birlikte Yeşilbük Belediyesi önündeki meydanda araç içerisinde otururken daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Ahmet B. yanlarına geldi. Ahmet B. hiçbir şey söylemeden silahını çıkartıp Erkan Koç'a ateş etti. Erkan Koç başından vurulurken, silah seslerini duyan belde sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan 2 çocuk babası Erkan Koç, ambulansla kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hiçbir şey söylemeden vurup kaçmış

Öte yandan, silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erkan Koç'un kuzeni E.B. ile birlikte Yeşilbük Belediyesi önünde bulunan meydanda araç içerisinde oturduğu, Ahmet B.'nin ise yanlarına gelerek hiçbir şey söylemeden şoför koltuğunda oturan Erkan Koç'a ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı, silah sesleri üzerine belde sakinlerinin de olay yerine geldiği görülüyor. Konu ile ilgili oğlu Erkan Koç'un 2020 yılında Ahmet B.'ye bir ev yaptığını bu nedenle aralarında alacak verecek davası olduğunu fakat daha sonra Ahmet B.'nin borcu ödediğini ve barıştıklarını ifade eden baba Mürsel Koç,Ahmet B.'nin oğlunu neden öldürdüğünü bilmediğini söyledi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erkan Koç geçen salı günü Şiran Yeşilbük Beldesi'nde bulunan Yeşilbük mezarlığına gözyaşları içinde defnedilirken, olay yerinden kaçan ve silahını saklayarak saldırının gerçekleştiği gün jandarma ekiplerine teslim olan Ahmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gümüşhane 3. sayfa haberleri... Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Gümüşhane 3. sayfa haberleri... Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Yeşilbük, Tragger, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane haberi | Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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