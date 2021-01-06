Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. sırada - Son Dakika

Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. sırada

06.01.2021 15:44
Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. sırada, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bir madenci kenti olan Gümüşhane'den 2020 yılında toplam 38,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bir madenci kenti olan Gümüşhane'den 2020 yılında toplam 38,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kurumun web sitesinde açıklanan rakamlara göre, 38 milyon 612 bin 560 dolarlık ihracatla Gümüşhane 81 il içerisinde 64. sırada kendine yer buldu.

Bir önceki yıl 50,9 milyon dolarlık ihracat yapılan Gümüşhane'de bu oran pandeminin de dünya piyasalarına olan etkisiyle yüzde 24 oranında düştü.

2020 yılında Gümüşhane'den 37 milyon 221 bin dolarlık madencilik ürünleri, 1 milyon 266 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 65 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 52 bin dolarlık makine ve aksamları, 5 bin dolarlık meyve, sebze mamulleri ve 3 bin 200 dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

2019 yılında çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir, demir dışı metaller ve kimyevi maddeler ve mamulleri kaleminde ihracat yapan Gümüşhane'de 2020 yılında bu kalemlerde ihracat gerçekleşmedi.

2019 yılında 27 ülkeye ihracat yapan Gümüşhane'de bu rakam 2020 yılında Çin, Belçika, Güney Kore, Namibya, İran, Peru, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Gürcistan, Umman, İsveç, Azerbaycan, İsrail, Katar, ABD, Panama, Lübnan, Hollanda ve Avusturya'nın yer aldığı 20 ülkeye düşerken, 2020 yılında en fazla ihracat 16 milyon dolarla Çin'e, 14,9 milyon dolarla Belçika'ya, 4,4 milyon dolarla Güney Kore'ye gerçekleşti. - GÜMÜŞHANE

Madencilik, Gümüşhane, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. sırada - Son Dakika Ekonomi


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