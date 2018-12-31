Gümüşhane İki Şehirde, Sokak Hayvanları Tüfekle ve Zehirlenerek Öldürüldü

İki şehirde, sokak hayvanları tüfekle ve zehirlenerek öldürüldüGÜMÜŞHANE'de kent merkezindeki çöp depolama alanında 6 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İki şehirde, sokak hayvanları tüfekle ve zehirlenerek öldürüldü



GÜMÜŞHANE'de kent merkezindeki çöp depolama alanında 6 sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Trabzon'da ise 8 köpek ve 2 kedi çöp kenarına bırakılan zehirli etlerden yiyince telef oldu.



Olay, dün saat 1300 sıralarında, Topal mevkiindeki çöp depolama alanında meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için çöp depolama alanına giden hayvanseverler, 6 sokak köpeğinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Kanlar içinde yerde yatan köpeklerin durumunu kontrol eden hayvanseverler, köpeklerin öldürüldüğünü fark etti. Telef edilen 6 sokak köpeğinin görüntülerini cep telefonuyla kaydeden hayvanseverler, bu anları da sosyal medyada paylaştı. Kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurularak telef edilen köpeklere ait görüntüler, vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından büyük tepki çekti. Çöp depolama alanında görevli 2 personel de, gece geç saatlerde, ellerinde tüfek bulunan 2 kişinin köpeklere ateş ederek kaçtığını, hava karanlık olduğu için kimliklerini tespit edemediklerini söyledi. Polisler, olayda şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



'BÖYLE BİR VİCDANSIZLIK OLMAZ'



4 senedir, çöp depolama alanına giderek sokak köpeklerini beslediğini söyleyen hayvansever Sevim Köprülü, 6 sokak köpeğini tüfekle vurulmuş halde görünce çok üzüldüğünü ve şok geçirdiğini söyledi. Köprülü, '4 senedir ben kendi imkanlarımla, bu çöplüğe çıkıp hayvanları besliyorum. Pazar günü gittiğimde, 6 tane köpeğimizin tüfekle öldürüldüğünü gördüm. Şok oldum. Böyle bir vicdansızlık olmaz, söyleyebilecek bir şey yok. İnsanlar bu canlardan ne istiyorlar. 4 senedir barınak açılmasını bekliyoruz. Hala açılmadı. Hayvanlar öldükten sonra mı açılacak bu barınakö dedi.



TRABZON'DA DA SOKAK HAYVANLARI ZEHİRLİ ETLE TELEF EDİLDİ



Öte yandan dün sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde sokaktaki 8 köpek ve 2 kedi de, çöp kenarına bırakılan zehirli etlerden yiyince telef oldu. Veteriner ekipleri telef olan hayvanlardan numune alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polisler olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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