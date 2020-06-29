Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Taşçı görevine başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne atanan Celal Taşçı görevine başladı.

Dün kente gelen ve bugün Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret eden Taşçı, İl Emniyet Müdürlüğü binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Ziyarette gazetecilerle sohbet eden Taşçı, devraldıkları bayrağı daha iyi yerlere taşıma gayretinde olacağını söyledi.

Gümüşhane'nin marka değerini yükseltmek adına elinden gelen çabayı sarfedeceğini aktaran Taşçı, "Polis adına, polisin kalitesini, hizmetinin verimliliğini artırmak için çaba sarf edeceğiz. İnşallah Allah utandırmaz, başarılı oluruz. Bu süreçte halkımızı da her zamanki gibi yanımızda görmek isteriz. Doğru bilgiyi vatandaşa en kısa sürede aktaracak olan sizlersiniz. Devletin birliği ve bütünlüğü için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Önceliğimiz devlet, devletin güvenliğini sağlamak, hizmet noktasında vatandaşı memnun edebilmek." diye konuştu.

Taşçı, görev yaptığı noktalarda yıllarca Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı sürekli bir mücadele yürüttüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Devlet düşmanı olan hangi görüş, hangi yapı olursa olsun, onun karşısındayız. Biz yıllarca FETÖ'den çok çektik. Yıllarca bu devlete, bu memlekete hainlik yaptılar. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Ben müfettişlik yaptığım sürece bu konuda üst düzey dosyalara baktım. Örgütün yapısını çok iyi biliyorum. Burada da bununla ilgili mücadelemize devam edeceğiz. Devlete, millete kim hainlik yaparsa hangi yapı olursa olsun hiçbirisine müsaade etmeyeceğimiz bilinsin. Şu anda devletimiz bu konuda oldukça başarılı bir mücadele sürdürüyor. Kendi teşkilatım adına yapılması gereken ne varsa hepsini yapacağız."