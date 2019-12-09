Son Dakika Haberleri: Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu, AA'nın

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Erdoğdu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Oylamanın ardından açıklama yapan Erdoğdu, AA'nın Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulduğunu anımsattı.

AA'nın son yıllarda güzel haber ve fotoğraflara imza attığına işaret eden Başkan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeleri bizlere ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor. Binbir zorlukla doğru bilgiyi bizlere ulaştırıyor. Bunun bir örneğini Fransa'da yaşadık. Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestoları sırasında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Ben kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur."

Erdoğdu, AA'ya yeni yılda başarılar dileyerek, "Bu güzel fotoğrafları bizlere ulaştıran muhabirlere ve haberlerin bizlere ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansı yönetimine ve çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, Mustafa Yalçın, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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