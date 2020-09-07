Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Erdoğdu, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdoğdu'ya, bir damarı tıkalı olduğu gerekçesiyle stend takıldı.

Erdoğdu'nun müşahede altında tutulduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.