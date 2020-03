Gümüşhane İl Genel Meclisi'nden

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin mart ayı toplantısında Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda başlayan toplantı, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için duayla başladı.

Duanın ardından konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İdlib'te şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

İl Genel Meclisi olarak 27 Şubat'ta Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na sonuna kadar destek verdiklerini vurgulayan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bizler daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından zaferle dönen ordumuzun, bugün gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'ndan da zaferle döneceğine inanıyoruz. Terörü örgütlerinin her türlüsüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam etmesi arzusundayız. Meclis olarak dün olduğu gibi bugün de ordumuzun yanındayız ve alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Allah yar ve yardımcımız olsun, ordumuzu muzaffer eylesin."

Konuşmaların ardından meclisin gündem maddeleri görüşüldü.