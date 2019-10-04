Gümüşhane İl Genel Meclisi üyesi Okur, beyin kanaması sonucu vefat etti

Gümüşhane'nin köklü esnaflarından İl Genel Meclisi üyesi Halit Okur, dün akşam saatlerinde düşme sonucu geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.



Gümüşhane merkez ilçe AK Parti İl Genel Meclisi üyesi ve uzun yıllardan beri Bağlarbaşı Sanayi Sitesinde esnaflık yapan 68 yaşındaki 4 çocuk babası Okur, dün akşam saatlerinde Tekke köyündeki evinin bahçesinde merdiven dayadığı elma ağacından henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek betonun zeminin üzerine düştü. Olayın ardından 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Okur'un düşmeden kaynaklı kafatasında kırıklar ve beyin kanaması nedeniyle hemen ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Trabzon'daki Yıldızlı Medical Park Hastanesi'ne sevk edilen Okur, burada beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. - GÜMÜŞHANE