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Gümüşhane İl Genel Meclisi yılın son toplantısını yaptı

6 saat önce

Gümüşhane İl Genel Meclisi, 2019 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Gümüşhane İl Genel Meclisi yılın son toplantısını yaptı, System.String[]

Gümüşhane İl Genel Meclisi, 2019 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine tahsis edilen süt toplama evlerinin kullanılmaması ve süt toplama aracının da amacı dışında kullanılması nedeniyle tahsisi iptal edildi.


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında hafta başında başlayan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantılar bugün yapılan oturumla sona erdi.


Toplantıların son gününde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) finansmanı ve İl Özel İdaresi eş finans desteğiyle Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde yapılan süt toplama evleri ve süt toplama aracıyla ilgili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine tahsis konusu gündeme geldi.


Geçtiğimiz ay Tarım Hizmetleri Komisyonuna havale edilen konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmayı yapan komisyonun hazırladığı raporu komisyon üyesi Tuncay Taşdemir meclis üyelerinin bilgisine sundu.


Taşdemir, yapılan inceleme neticesinde yapılan 2018 yılı haziran ayında ilgili birliğe tahsis edilen süt toplama evlerinin hiç kullanılmadığını, İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı süt toplama aracının da imzalanan protokolün aksine kullanıldığının tespit edildiğini belirterek hem tesisler hem de araç için imzalanan protokollerin feshedilerek tahsis işleminin iptal edilmesini komisyon olarak uygun gördüklerini söyledi.


Yapılan oylamada mevcudun oy birliğiyle Köse ilçesine bağlı Salyazı, Gökçeköy ve Övünce köyleri, Şiran ilçesine bağlı Bilgili ve Şehit Hakan Mahalleleri ile Kavakpınarı köyünde, Kelkit ilçesine bağlı Aziz, Özen, Dereyüzü, Balıklı, Öğütlü, Sadak ve Babakonağı köyleri ile Deredolu beldesinde yapılan süt köy evleri ile Kelkit ilçe merkezinde yapılan süt toplama merkezinde bugüne kadar hiçbir faaliyet yapılmaması nedeniyle ve İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı süt toplama aracının da amacı dışında kullanıldığının tespit edilmiş olması nedeniyle hem süt evlerinin hem de süt toplama aracının Gümüşhane İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına yapılan tahsis kararı iptal edildi.


Toplantıda ayrıca Şiran İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde görev yapmak üzere hayırsever vatandaşlardan Sami Tosun ve Yalçın Polat seçilirken, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ödenek aktarımı, İl Özel İdare bütçesinde ödenek aktarımı, Torul ilçesine bağlı Zigana köyü ve Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köylerinin ihtilafsız içme ve kullanma suyu memba tahsis kararları da kabul edildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:02 Kaynak: İHA
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