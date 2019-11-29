Son Dakika Haberleri: Gümüşhane İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantıları sona erdi
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Gümüşhane İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantıları sona erdi

6 saat önce

Gümüşhane İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesi, 74 milyon 89 bin 91 lira olarak belirlendi.

Gümüşhane İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantıları sona erdi, System.String[]

Gümüşhane İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesi, 74 milyon 89 bin 91 lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarının son gününde meclis, İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesini görüştü.

Meclis, Gümüşhane İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesini 74 milyon 89 bin 91 lira olarak oy birliğiyle onayladı.

Toplantının ardından meclisi ziyaret eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yoğun çalışma temposu ve özverili çalışmaları için meclis üyelerine teşekkür etti.

2020 yılı bütçesinin hem İl Özel İdaresine hem de hizmet sunduğu şehrin bütün kesimlerine hayırlı olması dileğinde bulunan Taşbilek, şunları söyledi:

"Bütün arkadaşlarımız çok özel bir çalışma içerisinde memleketimizin, milletimizin mutluluğu, refahı ve gelişmesi için hizmetlerin en üst düzeyde verilebilmesi noktasında herkes birbirinin elinden tutarak güzel çalışmalara imza atıyor. Bu yıl sizlerle el birliği, iş birliği içerisinde çok ciddi işler yaptık, güzel işler yapıldı. İnşallah 2020 bütçemizin de harcanmasında aynı güzel gelişmeler olur. O paranın bize emanet olduğu bilinciyle en doğru şartlarda, en doğru hizmeti, en doğru şekliyle insanlarımıza ulaştırabilmek bizim için çok önemli bir meseledir."

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlara cevap verebilmek adına bir bütçe hazırlandığını belirterek, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:08 Kaynak: AA
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