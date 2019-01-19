Gümüşhane İlk Karnesini Şehit Babasının Mezarına Götürdü

İlk karnesini şehit babasının mezarına götürdü Diyarbakır
'da PKK
'lı teröristlerin bomba tuzakladıkları araçla 3 yıl önce düzenledikleri saldırıda 7 arkadaşıyla birlikte şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş
'ın çocuğu Betül Aktaş (7), aldığı ilk karneyle babasının kabrine gitti. Minik Betül'ün babasına, okuma ve yazmayı öğrendiğini yazdığı mektup yürek dağladı.
İLK KARNESİNİ BABASINA GÖTÜRDÜ
31 Mart 2016'da Diyarbakır'ın Bağlar
ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özel Harekat Polisi Komiser Yardımcısı 40 yaşındaki Tamer Aktaş'ın kızı, ilk karnesini alıp babasının Gümüşhane
Emirler Mezarlığındaki mezarına gitti. Okuma yazmayı öğrenen küçük kız, elinde karnesiyle babasının mezar taşını okudu.
İLK MEKTUBUNDA BABASINA, ONUNLA GURUR DUYDUĞUNU YAZDI
İlk mektubunu babasına yazan küçük kız, mektubunda "Canım babam, seni çok özlüyorum. Bu sene okula başladım. Biliyor musun ilk karnemi de sana getirdim. Kahraman babam, seni çok özlüyorum ama hep yanımızda olduğunu da biliyorum. Cennette kavuşacağımızı da biliyorum. Canım babam, seninle kocaman gurur duyuyorum. İyi ki babam olmuşsun. Ben de senin nazlı kızın Betül olmuşum. Seni çok seviyorum.Kızın Betül'ün " sözlerine yer verdi. Küçük kızın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü, izleyenleri duygulandırdı.