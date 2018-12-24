Gümüşhane Jandarma'dan Trafik Denetimi
48 dakika önce
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekiplerinin 3 günlük kış lastiği denetiminde 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 lira para cezası yazılırken, 15 araç ta trafikten men edildi.
Gümüşhane
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekiplerinin 3 günlük kış lastiği denetiminde 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 lira para cezası yazılırken, 15 araç ta trafikten men edildi. İçişleri Bakanlığı
ve Jandarma Genel Komutanlığının talimatları doğrultusunda 20-22 Aralık
tarihleri arasında kış lastiği uygulaması yapan Jandarma trafik ekipleri şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar ile okul servis araçlarını denetlendi.
Denetlenen bin 278 araçtan trafik kurallarını ihlal eden 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 TL trafik idari para cezası kesilirken, 15 araç trafikten men edildi. Araç
sürücülerine kış lastiği takmanın öneminin de anlatıldığı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - GÜMÜŞHANE
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:00 Kaynak: İHA
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