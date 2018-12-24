Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Jandarma'dan Trafik Denetimi

Gümüşhane Jandarma'dan Trafik Denetimi

48 dakika önce

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekiplerinin 3 günlük kış lastiği denetiminde 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 lira para cezası yazılırken, 15 araç ta trafikten men edildi.

Gümüşhane Jandarma'dan Trafik Denetimi, System.String[]
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekiplerinin 3 günlük kış lastiği denetiminde 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 lira para cezası yazılırken, 15 araç ta trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının talimatları doğrultusunda 20-22 Aralık tarihleri arasında kış lastiği uygulaması yapan Jandarma trafik ekipleri şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar ile okul servis araçlarını denetlendi.

Denetlenen bin 278 araçtan trafik kurallarını ihlal eden 67 araç sürücüsüne 19 bin 42 TL trafik idari para cezası kesilirken, 15 araç trafikten men edildi.

Araç sürücülerine kış lastiği takmanın öneminin de anlatıldığı denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

Araç, Gümüşhane, Jandarma, Güncel
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