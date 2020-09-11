Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay Gökçek'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane bürosunu ziyaret etti.

Albay Gökçek, çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı kurum personeline başarı diledi.

Jandarmanın Gümüşhane'de asayişin temini noktasında elinden gelen gayreti dün olduğu gibi bugünde sürdürdüğünün altını çizen Gökçek, "Vatandaşla bütünleşerek bu kadim şehirde daha güzel günler görmeyi, huzurlu ortamın sürmesi için çalışmayı kendimize gaye edindik. Bu bakış açısıyla vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.