GÜMÜŞHANE Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz İyi ki ülkeme döndüm - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz İyi ki ülkeme döndüm

21 dakika önce

Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz: İyi ki ülkeme döndümKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Belçika'dan Türkiye'ye getirilip, 14 günlük karantina süreci için Gümüşhane'deki yurda yerleştirilen Beliz Temizgezek (22), "Her gün bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor.

Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz: İyi ki ülkeme döndüm

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Belçika'dan Türkiye'ye getirilip, 14 günlük karantina süreci için Gümüşhane'deki yurda yerleştirilen Beliz Temizgezek (22), "Her gün bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yemeğimiz, suyumuz, çayımız ne istersek geliyor. Her şeyden memnunum. İyi ki ülkeme döndüm" dedi.

Belçika'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan'da ülkeye dönüşleri sağlanıp, Trabzon ve Gümüşhane'deki öğrenci yurtlarında karantina altına alınan 328 kişi, 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasını bekliyor. Her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirildiklerini belirten karantinadaki vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getiriyor.

Gümüşhane'de Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda karantina süreci devam eden Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Beliz Temizgezek, İtalya'dan yurda gelme sürecinde yaşadıklarını anlattı. İtalya'ya ERASMUS programı dahilinde gittiğini anlatan Temizgezek, 6 aylık programının 2'inci ayından sonra ortaya çıkan virüs nedeniyle Türkiye dönmeye karar verdiğini söyledi. Temizgezek, " Roma'da Erasmus yapıyordum. Roma'da altı ay kalmam gerekiyordu. 2 ay kalabildim daha sonra Belçika'ya gittim. Çünkü Roma'daki durum çok kötüydü. İtalya'da durumlar çok büyük patlak verdi. İtalya'da sosyal hayat çok yoğun bir şekilde ilerliyordu. Sokaklarda sosyal yaşam devam ediyordu, hiç kimse virüsü ciddiye almadı, ve festivallere katıldıkları için durumlar iyice kötüleşti. Belçika'ya gitmeye karar verdim. İtalyanca konuşamayacaksak, sosyal hayata katılamayacaksak ve okula gidemeyeceksem İtalya'da kalmanın bir anlamı yoktu. ERASMUS yapmamın nedeni zaten dilimi geliştirmekti? diye konuştu.

'ÜLKEME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM'

Ülkeye döndüğü için mutlu olduğunu aktaran ve gözetim sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirten Temizgezek, "Geldiğimizde Gümüşhane'deki çalışanlar bizi çok iyi karşıladılar. Bir sıkıntı olmadı. Burada her gün bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yemeğimiz, suyumuz, çayımız ne istersek geliyor. Sadece odalarımızdan çıkmamız bekleniyor. Bununda dışında her şeyden memnunum. İyi ki ülkeme döndüm. Karantina bitince evime döneceğim. İnşallah sizlerde sosyal mesafenizi koruyorsunuzdur. İtalya gibi bir duruma düşmeyi kimse istemez. Ülkeme döndüğüm için mutluyum" dedi.

GÜMÜŞHANE Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz İyi ki ülkeme döndüm

Karantina, Gümüşhane, Türkiye, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 08:44 Kaynak: DHA


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