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Gümüşhane kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştu

46 dakika önce

Kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştuBayburt'un Gökçedere köyünde 5 gün önce kaybolan büyükbaş, sosyal medya aracılığıyla Gümüşhane'nin Kale köyünde bulunup sahibi besici Ersin Aydın'a teslim edildi.

Kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştu

Bayburt'un Gökçedere köyünde 5 gün önce kaybolan büyükbaş, sosyal medya aracılığıyla Gümüşhane'nin Kale köyünde bulunup sahibi besici Ersin Aydın'a teslim edildi. Aramalardan sonuç almayınca umudunu kestiği ineğine kavuşan Aydın, Kayıp ineği bulanlar, video paylaşmış. Görüntüde ineğin benim olduğunu gördüm. Ona kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt'un Gökçedere köyünde besicilik yapan Ersin Aydın'ın büyükbaş hayvanı, 8 Eylül günü, bağlı olduğu ahırdan kayboldu. Ahırında ineğinin olmadığını fark eden Aydın, hayvanını çevrede aramaya başladı. Aile fertleri ve komşularının da destek olduğunu aramalarda, Aydın büyükbaşına ait bir ize ulaşamadı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince bölgede başlatılan arama çalışmaları da sonuç vermedi. Besici Aydın'ın akrabaları, sosyal medyada kayıp büyükbaşa ait görüntü paylaşıldığını, ineğin sahibinin arandığını fark etti. Ersin Aydın, ümidini kestiği ineğine ait sosyal medya paylaşımını izlemesi üzerine sevinç yaşadı. İzlediği görüntüdeki hayvanın kendi hayvanı olduğunu tespit eden Aydın, paylaşımı yapanlarla irtibata geçti. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyüne gelen Ersin Aydın, paylaşımı yapan Yusuf Özdemir'den ineğini teslim aldı.

'UMUDUMU KAYBETMİŞTİM'

Arama çalışmalarından netice alamaması üzerine kayıp hayvanından umudu kestiğini anlatan Ersin Aydın, Yayla dönüşünü ahırdaki ineğimin olmadığını fark ettim. Jandarmaya ihbarında bulundum. Günlerdir ineğimizi aradık ama bulamayınca artık umudum tükenmişti. Yeğenim sosyal medyada bir inek kaybolduğuna dair bir video paylaşıldığını ve benim ineğime benzediğini söyledi. Görüntüye baktığım ineğin benim olduğunu gördüm. Paylaşımı yapanlarla irtibata geçtik. İneğime Gümüşhane'de kavuştum. Çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum dedi.

'GARİP' ADINI VERDİLER

Kayıp ineğin bulunması için sosyal medyada paylaşım yapan Yusuf Özdemir, Sosyal medyaya attığımız video üzerine bir vatandaş bize yazdı ve ineğin sahibi tanıdığını söyledi. Yapılan incelemeler de ineğin sahibinin Ersin Aydın olduğu anlaşıldı. 5 gündür köyümüzde misafir ettiğimiz ve 'Garip' adını verdiğimiz hayvan sahibine kavuştuğu için çok mutluyuzö diye konuştu.

Gümüşhane kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştu

Gümüşhane, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:58 Kaynak: DHA
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