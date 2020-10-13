Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı depo bulundu - Son Dakika

Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı depo bulundu
13.10.2020 18:09
GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin malzemelerinin olduğu depo bulundu.
GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin malzemelerinin olduğu depo bulundu.
Gümüşhane Valiliği, Kürtün ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Er Ercan Ordu Operasyonu yapıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve motor yağı ele geçirildi. Açıklamada, terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonların süreceği bildirildi.
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