Gümüşhane konut satışının en fazla düştüğü 5.il oldu - Son Dakika
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Gümüşhane konut satışının en fazla düştüğü 5.il oldu

6 saat önce

Gümüşhane 2019 yılında bir önceki yıla göre konut satışının en fazla düştüğü 5.il oldu.

Gümüşhane konut satışının en fazla düştüğü 5.il oldu, System.String[]

Gümüşhane 2019 yılında bir önceki yıla göre konut satışının en fazla düştüğü 5.il oldu.


Gümüşhane'de 2019 yılında satılan toplam konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında düşerek toplam bin 191 konut oldu. Bu rakam önceki yıl bin 460 idi.


Yıl içerisinde satılan konutların 258'i ipotekli, 933'ü diğer satışlar kategorisinde yer alırken, bir önceki yıla göre ipotekli satışlar yüzde 39 artarken, diğer satışlar yüzde 27 oranında düştü.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının Aralık ayında 155 konutun satıldığı Gümüşhane'de bu rakam önceki yola göre yüzde 37 oranında arttı.


Yine yıl içerisinde satılan bin 191 konutun 670'i ilk satış olarak gerçekleşirken, 521'i de ikinci el olarak satıldı. Bir önceki yıla göre ilk satış oranı yüzde 23, ikinci el satış oranı da yüzde 12 oranında düştü.


İstatistiklere göre yıl içerisinde satılan bin 191 konutun 354'ü kadınlara, 794'ü erkeklere 10 tanesi ortak ve 33 tanesi de diğer kategorisinde yer aldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:24 Kaynak: İHA
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