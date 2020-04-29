GÜMÜŞHANE Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı - Son Dakika

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GÜMÜŞHANE Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı

6 saat önce

Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttıTÜRKİYE'de yapılan araştırmayla 3 saat 28 dakika olan ortalama sosyal medya kullanım süresinin, koronavirüs salgınında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 5 saat 38 dakikaya yükseldiği belirlendi.

Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı

TÜRKİYE'de yapılan araştırmayla 3 saat 28 dakika olan ortalama sosyal medya kullanım süresinin, koronavirüs salgınında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 5 saat 38 dakikaya yükseldiği belirlendi. Yüzde 6,6 olan 7 saat ve üstü günlük ortalama kullanım süresi de aynı dönemde yüzde 27,5'e çıktı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ersin Diker ile Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Fatih Çelik, koronavirüs salgını döneminde sosyal medya kullanımını araştırdı. Türkiye genelinde 629 kadın ve 438 erkek olmak üzere toplam 1067 kişi üzerinde gerçekleştirilen online ankette, 3 saat 28 dakika olan ortalama sosyal medya kullanım süresi koronavirüs salgınında getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında 5 saat 38 dakikaya yükseldiği belirlendi. Yüzde 6,6 olan 7 saat ve üstü günlük ortalama kullanım süresi de aynı dönemde yüzde 27,5'e çıktı.

'KORONAVİRÜSÜ SOSYAL MEDYADA DUYDULAR'

Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Fatih Çelik, araştırmaya katılanların çoğunluğunun koronavirüsü ilk olarak sosyal medya ve internette duyduklarını söyledi. Çelik, "Gelişmeleri ve gündemde yer alan haberleri hızlı bir şekilde aktarma konusunda internet ve sosyal medya büyük bir avantaja sahip olmasının bu oranların ortaya çıkmasında etkisi yadsınamaz. Fakat diğer taraftan Türk insanının geleneksel kitle iletişim aracı olan televizyonu izlemeye devam ettiği görülmektedir" dedi.

'İLK SIRADA INSTAGRAM VAR'

Araştırmada koronavirüs sürecinde bireyler tarafından en sık kullanılan sosyal medya platformlarının dağılımına bakıldığında, yüzde 27,2 Instagram, yüzde 24,7 ile WhatsApp?, yüzde 21 ile Twitter'in takip ettiğini anlatan Çelik, "Instagram her koşulda hala Türk insanı için en sık kullanılan sosyal medya platformudur. Özellikle 18-35 yaş aralığındakilerde Instagram yoğun bir şekilde kullanılırken, 36-44 yaş aralığındakiler Twitter ve yaşı 45 üstü olanlar WhatsApp'ı daha sık kullanmaktadırlar. Twitter gündemi takip edebilmek adına en uygun platform olarak gözükürken, özellikle orta yaşın üstündeki bireylerde WhatsApp'ın en sık kullanılan platform olmasında kullanıcıların kişisel mesajlar veya gruplar aracılığıyla salgınla ilgili doğru veya yanlış, sahte, manipüle edilmiş içeriklerin sıklıkla paylaşılmasının etkisi olduğunu söylemek mümkündür" diye konuştu.

Vatandaşlarda koronavirüs döneminde evde kaldıklarını ve sosyal medyayı daha sık kullandıklarını anlattı.

GÜMÜŞHANE Koronavirüste sosyal medya kullanımı arttı

Koronavirüs, Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:55 Kaynak: DHA


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