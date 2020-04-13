GÜMÜŞHANE Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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GÜMÜŞHANE Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildiGÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen kadın doğum doktoru, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildi
GÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen kadın doğum doktoru, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ismi açıklanmayan doktor, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden kadın doktorun yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından kadın doğum doktoru hastaneden meslektaşları alkışları arasında taburcu edildi. Kendisine çiçek de verilen kadın doktor, meslektaşlarına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:53 Kaynak: DHA
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