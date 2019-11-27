Son Dakika Haberleri: Gümüşhane koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
Son Dakika Güncel Gümüşhane koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

Gümüşhane koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

6 saat önce

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendiGümüşhane'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi.

Gümüşhane koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi, System.String[]

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Gümüşhane'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi.

Kent kırsalı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatında çok sayıda türü de bünyesinde barındırıyor. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan ilçede, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüntülendi. Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken sarp ve kayalık arazide yol aldı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin neslinin korunması ve geliştirilmesi için özel çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonunda; türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.

Kaçak avlanılması durumunda 22 bin 660 liradan başlayan para cezası uygulanan çengel boynuzlu dağ keçilerinin kentteki sayısının, 17 farklı noktada olmak üzere 120'ye ulaştığı belirtildi.

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:56:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]