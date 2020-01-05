Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Gümüşhane'de önceki gece etkili olan ve dün bazı ilçelerde gün boyu devam eden kar yağışının ardından kapanan 148 köy yolundan 50'si kar yağışına rağmen yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Gümüşhane'de önceki gece etkili olan ve dün bazı ilçelerde gün boyu devam eden kar yağışının ardından kapanan 148 köy yolundan 50'si kar yağışına rağmen yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.


Yağışın durmasıyla birlikte bugün tüm ilçelerde teyakkuz haline geçen İl Özel İdaresi ekipleri, önceliği taşımalı eğitim verilen köyler ve acil durum olan köylere vererek çalışmalarına başladı.


Kurumdan yapılan açıklamada bugün itibariyle Merkez ilçede 40, Kelkit ilçesinde 6, Köse ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde 5, Şiran ilçesinde 27 ve Torul ilçesinde 18 olmak üzere toplam 98 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.


Açıklamada kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı
Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
18:35 Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi - Son Dakika
18:33 MSB: Suriye rejiminin İdlib'e hava saldırısında 8 sivil katledildi - Son Dakika
18:32 Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı - Son Dakika
18:32 Almanya'da Müslüman belediye başkanı adayı tepkiler nedeniyle çekildi - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 18:37:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]