Gümüşhane Kuşburnu Suyu Fabrikası, 8 Yıl Sonra Üretime Başladı

Kuşburnu suyu fabrikası, 8 yıl sonra üretime başladıGümüşhane'de 1974'te kurulan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle 2011 yılında kapanmak zorunda kalan kuşburnu suyu üretiminin yapıldığı fabrika, 8 yıl aradan sonra belediyenin girişimleriyle yeniden üretime geçti.

Kuşburnu suyu fabrikası, 8 yıl sonra üretime başladı



Gümüşhane'de 1974'te kurulan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle 2011 yılında kapanmak zorunda kalan kuşburnu suyu üretiminin yapıldığı fabrika, 8 yıl aradan sonra belediyenin girişimleriyle yeniden üretime geçti. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ülke ekonomisine kazandırmayı amaçladıkları fabrikada üretimin artmasıyla istihdam oranının da yükseleceğini belirtti.



Kentte, 1974'te üretime geçen kuşburnu suyu fabrikası, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle 2011 yılında kapanmak zorunda kaldı. Halkbank'a devrolan fabrikanın yeniden hizmete girmesi için Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen harekete geçip çalışma başlattı. 50 kişinin istihdam edildiği, günlük 30 ton üretim yapılan fabrika, Başkan Çimen'in girişimleri sonucu belediye tarafından 3 milyon 250 bin liraya satın alınarak yeniden faaliyete geçirildi. Kuşburnu ağırlıklı olmak üzere, alıç, böğürtlen ve kızılcık suyunun da üretildiği fabrikanın yeniden üretime geçmesi yöre sakinlerini sevindirdi.



'PAZAR PAYIMIZ İYİ DURUMDA'



Belediye Başkanı Ercan Çimen, fabrikanın istihdama ciddi katkı sunacağını belirterek, Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapalı kalan, Gümüşsu fabrikasını 3 milyon 250 bin TL'ye aldık. Yaklaşık 50 kişi çalışıyor, günlük 30 ton üretim kapasitesi var. Kızılcık, kuşburnu, böğürtlen, elma, alıç gibi meyvelerimizin hem suyu hem de marmelat şeklinde üretimini yapıyoruz. İnşallah kapasitemizi daha da artırıp 30 tonu yüzde 50 artırmak istiyoruz. Hem Gümüşhane Belediyesi'ne bir gelir olarak hem de istihdam kapısı olarak fabrikamızı çalıştıracağız. 28 Eylül 2018 tarihinde açılışını yaptık. O günden beri piyasada Gümüşsu markası adıyla pazar payımız çok iyi durumda. Ürün yetiştiremiyoruz. İnşallah bu mevsimde alacağımız ürünlerle fabrikamız belediyemiz ve şehrimize değer katacaktır dedi.



Fabrikanın Gümüşhane ve ilçelerinin yanı sıra, çevre illerdeki üreticilere de katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Çimen, üretimde hedeflere ulaşılması halinde çalışan işçi sayısının da artabileceğini sözlerine ekledi.



TÜRKİYE'NİN KUŞBURNU DEPOSU



Türkiye'de tespit edilen 27 kuşburnu çeşidinin 17'sinin doğal ortamda yetiştiği Gümüşhane'deki köylerde yıllık 500 tonu aşkın kuşburnu üretiliyor. Dağlık alanda yetişmesi ve dikenli yapısı nedeniyle güçlükle toplanan kuşburnu üretiminden yılda 2 milyon lira gelir elde ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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