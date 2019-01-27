Gümüşhane Limon Ağaçlı Kütüphaneye İlgi

Gümüşhane
'de 1966 yılında hizmete giren ve o dönemde zemini toprak olan İl Halk Kütüphanesi'nin içine dikilen limon ağacı, aradan geçen yıllarda büyüdü. Binanın güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olmasından dolayı zamanla büyüyüp serpilen limon ağacının yer aldığı kütüphane, öğrencilerin yanı sıra ziyaretçilerinin de ilgi odağı oldu.
Kentin Karaer Mahallesi, Şehit Basri Aslan
Sokak'ta 1966 yılında hizmete açılan Gümüşhane İl Halk Kütüphanesi'nin zemini dikilen ve zamanla büyüyerek serpilen limon ağacı ilgi çekiyor. 51 yıl önce kentte görev yapan bir polis memurunun tayinin çıkması sonucu kütüphaneye bıraktığı ve o dönemde zemini toprak olan kütüphanenin içine dikilen limon ağacı, 22 metre boyuta ulaşarak, 3 katlı bina içinde koca bir ağaç haline geldi. Binanın güneş alması ve içindeki ısının belli seviyede olmasından dolayı büyüyen limon ağacı, kütüphane görevlilerince sıklıkla budanıp, bakımı yapılıyor. Aradan geçen yıllara rağmen halen daha ayakta duran limon ağacı, kütüphaneye gelen öğrencilere de doğa sevgisi aşılıyor. Limon ağacının meyvelerini ziyaretçiler de dilediklerinde alabiliyor. Kendine has tadı olan ve normal limondan daha büyük meyve veren ağaç, verimini yaşlılığı nedeniyle günden güne kaybediyor. Kimi kitapsever de kütüphaneyle özdeşleşip, figür haline gelen limon ağacıyla anı fotoğrafı da çekiniliyor.
'DOĞA SEVGİSİ AŞILIYOR'
Kütüphane'de ödev yapan lise öğrencisi Berivan Eskicioğlu, limon ağacının çocuklara doğa sevgisi aşıladığını söyledi. Eskicioğlu, 'Kütüphane yetkilileri limon ağacının bakımın yapıyorlar, hiç kesmiyorlar. Bence gayet güzel bir şey, başka bir kütüphanede yok. Çocuklara doğa sevgisi aşılıyor' dedi.
'BÖYLE BİR ŞEY RASTLAMADIM'
Üniversiteye hazırlanan Furkan Doruk da, kütüphaneyi sürekli kullandığını ve böyle bir duruma daha önce rastlamadığını belirtti. Doruk, 'Limon ağacının 50 yıldır burada olduğunu biliyorum ve manevi değeri çok yüksek. Bir polis tarafından buraya bırakıldığını biliyorum. Daha önce hiçbir kütüphanede böyle bir şey rastlamadım. Gerçekten manevi değeri çok yüksek, kütüphane de ağaca çok iyi bakmışö diye konuştu. Öğrenci Zeynep Beyaz Uçar ise,?Öğretmenim tatil kitabı verdi. Kütüphaneye gelip okuyorum. Çok güzel bir ağaç diyerek ilginç bulduğu limon ağacına alışdıklarını söyledi.