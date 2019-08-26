Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Memur-Sen'den toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama
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Gümüşhane Memur-Sen'den toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama

47 dakika önce

Gümüşhane'de Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna giden 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili 'Emeğe saygı, adalete davet' temasıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gümüşhane Memur-Sen'den toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama, System.String[]

Gümüşhane'de Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna giden 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili 'Emeğe saygı, adalete davet' temasıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.


Fatih Parkı'nda bir araya gelen sendika yönetici ve üyeleri, ellerindeki dövizlerle "Memuruz, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı. Memur-Sen İl Başkanı Musa Uncu'nun açılış konuşmasının ardından basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Başkan Vekili Alptekin Giresunlu, 81 ilde eş zamanlı olarak "Emeğe saygı, adalete davet" temasıyla sahada olduklarını söyledi. Memur-Sen'in tekliflerinin makul olmasına rağmen kamu işvereni makbul tekliflerle gelmediğinden 5. dönem toplu sözleşme sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını kaydeden Giresunlu, "Hakem Kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devletin hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devlet aygıtının işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir. Her biri bir sorunun çözümü, bir mağduriyetin giderilmesi anlamına gelen toplam 650 teklifimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz" diye konuştu.


Basın açıklamasının ardından grup dağıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
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