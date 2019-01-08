Gümüşhane Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu

Gümüşhane
merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK
'deki gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gümüşhane, Kayseri
, Bursa
, Ankara
, Manisa
, İzmir
ve Erzurum
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 asker gözaltına alındı. Gümüşhane'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Astsubay O.K. tutuklanırken, yüzbaşı N.Y., uzman çavuşlar G.B. ve M.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Astsubay A.K. hakkında ise ek gözaltı kararı alındığı bildirildi. - GÜMÜŞHANE