Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu

Gümüşhane Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu

1 saat önce

Gümüşhane merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Gümüşhane Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Gümüşhane merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gümüşhane, Kayseri, Bursa, Ankara, Manisa, İzmir ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 asker gözaltına alındı. Gümüşhane'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Astsubay O.K. tutuklanırken, yüzbaşı N.Y., uzman çavuşlar G.B. ve M.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Astsubay A.K. hakkında ise ek gözaltı kararı alındığı bildirildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:35 Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa
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