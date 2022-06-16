Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gümüşhane merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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