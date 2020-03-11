Gümüşhane merkezli usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane merkezli usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Gümüşhane merkezli usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Gümüşhane merkezli 4 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda, ülke genelinde 1233 araca usulsüz tescil işlemi yaptıkları iddiasıyla aranan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Gümüşhane merkezli usulsüz araç tescil işlemi operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Gümüşhane merkezli 4 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda, ülke genelinde 1233 araca usulsüz tescil işlemi yaptıkları iddiasıyla aranan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, araç tescil işlemlerindeki usulsüzlüklere yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturmayı derinleştirdi.

Takipli çalışmalar neticesinde ekipler, 10 şüphelinin kimliğini belirledi. Gümüşhane, İstanbul, Iğdır ve Bayburt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlileri de bulunan Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S. ve Y.A, "Görevi kötüye kullanmak ve "Usulsüz araç tescil işlemleri yapmak" suçlamasıyla yakalandı.

Diğer illerden Gümüşhane'ye getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlıların, usulsüz araç tescil işlemleriyle yaklaşık 3 milyon liralık haksız gelir elde ettiklerinin değerlendirildiği öğrenildi.

Gümüşhane, Şiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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