Gümüşhane Milletvekilinden Belediye Başkanımıza Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane Milletvekilinden Belediye Başkanımıza Ziyaret

10.08.2021 19:23
Gümüşhane Milletvekilinden Belediye Başkanımıza Ziyaret

Gümüşhane Milletvekilinden Belediye Başkanımıza Ziyaret Hükmü PEKMEZCİ 1954 yılında Bayburt'ta doğmuştur.

Gümüşhane Milletvekilinden Belediye Başkanımıza Ziyaret

Hükmü PEKMEZCİ 1954 yılında Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlamıştır. Üniversite öğrenimine 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji Bölümü'nde başlamış daha sonra Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde devam etmiş kimyager olarak mezun olmuştur. 1977 yılında Gümüşhane Öğretmen Okulu'nda öğretmen olarak mesleğe başlamış, daha sonra Gümüşhane Lisesi'nde öğretmen ve idareci görevlerinde bulunmuştur.

Hükmü PEKMEZCİ, 1978-1980 yılları arasında Ülkü-Bir Gümüşhane Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Pekmezci, Tokat Avcı Taburu'nda 4 aylık askerlik hizmetinin ardından Bayburt Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen ve idareci olarak göreve başlamıştır. 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanmış ve bu görevi 1989 yılına kadar sürdürmüştür. 1989 yılında Bayburt'un il oluşu ile 1990 yılında kurucu olarak Bayburt İl Turizm Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Hükmü PEKMEZCİ 1999 yılına kadar Bayburt İl Turizm Müdürlüğü görevine devam etmiştir. Bu hizmetlerin yanı sıra, 1986 yılından itibaren yaklaşık 7 yıl Bayburt TRT muhabirliği görevini yürüttü. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev aldı, aynı cemiyette genel sekreterlik ve 2. Başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca 1992 yılından itibaren aralıklarla profesyonel 3. Ligde Bayburtspor Kulübü yönetimlerinde; genel kaptanlık, as başkanlık ve başkanlık görevleri ile Bayburt Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Bayburt Eğitim Fakültesi'nin kuruluş aşamalarında görev aldı.

1999 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen PEKMEZCİ 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. PEKMEZCİ, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Muğla'daki vefatın acısı Çanakkale'ye düştü Muğla'daki vefatın acısı Çanakkale'ye düştü Tekstil ve moda tasarım öğrencilerinden defile Tekstil ve moda tasarım öğrencilerinden defile 55 yıllık çalışmayla Karadeniz'in tarihini fotoğrafladı 55 yıllık çalışmayla Karadeniz'in tarihini fotoğrafladı
Kaynak: Habermetre

Eğitim Fakültesi, Gümüşhane, Öğretmen, Bayburt, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Gümüşhane Milletvekilinden Belediye Başkanımıza Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 20:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhane Milletvekilinden Belediye Başkanımıza Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement