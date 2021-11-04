Gümüşhane'nin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı giderilecek - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gümüşhane'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak tesisin yapımı için sözleşme imzalandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Gümüşhane'de gerçekleştirdiği yatırımlarla toprağı su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin ederek derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini belirtti.

Kentte son yıllarda yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de gelişeceğine işaret eden Yıldız, son olarak Gümüşhane İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi yapımı için başlatılan çalışma kapsamında sözleşme imzalandığını aktardı.

Tesisin hayata geçmesiyle birlikte şehrin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağına dikkati çeken Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Gümüşhane'de tamamlamak üzere olduğumuz Bahçecik Barajı'ndan alacağımız ham suyu, inşa edeceğimiz günlük 25 bin metreküplük kapasiteli arıtma tesisine aktaracağız ve burada suyumuzu arıtacağız. Arıtma işleminin ardından yine içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi işi kapsamında inşa edeceğimiz 30 kilometre isale hattı ve sonrasındaki 5 bin metreküp kapasiteli temiz su deposuna ileteceğiz."

Yıldız, Gümüşhanelilere bu müjdeyi vermekten dolayı mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Söz konusu işimizi inşallah 2023 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.