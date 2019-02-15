Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Etkinlikleri Tamamlandı

Gümüşhane'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Etkinlikleri Tamamlandı

1 saat önce

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü nedeniyle gün boyu devam eden kutlama programları yürüyüş ve konser etkinlikleriyle sona erdi.

Gümüşhane'nin Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Etkinlikleri Tamamlandı, System.String[]
Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü nedeniyle gün boyu devam eden kutlama programları yürüyüş ve konser etkinlikleriyle sona erdi.

Gün içerisinde anıt önü ve 15 Temmuz Zafer Meydanında top atışları eşliğinde gerçekleştirilen programların ardından akşam saatlerinde askerlerin de katılımıyla kurtuluş yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Tarım İl Müdürlüğü önünden Belediye Başkanlığı önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Atatürk Kültür Merkezinde Belediye Halk Müziği korosu, Grup Palto ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in konseri gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve coşkulu geçen programda konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, "2014 yılından bugüne Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyorum. Allah'a hamd olsun doğduğum şehrime devam ediyorum ve inşallah bu hizmete devam edeceğim. Bugün bir farkındalık yapmak istedik" diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, kamu kurumlarının müdürleri, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, CHP Belediye Başkan Adayı Bedri Ağaç ve vatandaşlar katıldı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

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