Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile Belediye Başkanı Ercan Çimen kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kamuran Taşbilek yayımladığı mesajında şanlı tarihin Türk Milleti'nin bağımsız yaşama tutkusu ile varlığını sürdürmek için yaptığı inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş nice kahramanlık destanı ile dolu olduğunu hatırlattı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluş günü de istiklali uğruna ölmeyi göze almış bir milletin topyekün zaferi olarak hafızalara nakşedildiğini vurgulayan Taşbilek, mesajınsa şunları kaydetti:

"Ülkesini sadece imanına ve vatanseverliğine güvenerek koruyan, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden mevzilerde yüreğiyle çarpışan ve bu amaç uğruna kanlarını döken kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaklardır. Bu topraklar için canı pahasına mücadele veren şehit ve gazilerin torunları olan bizler, tarihimizi en iyi şekilde öğrenmeli, anlamalı ve geçmişimizden ders alarak geleceğimize yön vermeliyiz. İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 102 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugün vesilesiyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Gümüşhaneli hemşehrilerimizin 15 Şubat Kurtuluş Günü'nü kutluyor, en kalbi sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum."

-Gümüşhane milletvekilleri Akgül ve Pektaş

AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş da yayımladıkları ortak mesajda, tarih yazmayı gelenek haline getiren şanlı milletin vermiş olduğu mücadele ile14 Şubat 1918'de Torul'u, 15 Şubat'ta Gümüşhane'yi, 17 Şubat'ta da Kelkit'i düşmandan temizlediğini anımsattı.

Gümüşhane'nin kurtuluşu için verilen mücadelenin asırlardır istiklali ve istikbali için canı pahasına mücadele eden Türk Milleti'nin hür bir şekilde yaşama iradesinin müşahhas bir numunesi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin kurtuluş günü vesilesiyle ecdadımızın Türk Milleti'ne en önemli emaneti olan 'bağımsızlık şuurunu' bir ve beraber olarak ilelebet muhafaza edeceğimizi vurguluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Gümüşhanemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılını kutluyoruz."

-Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de yayımladığı mesajda Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Bu gurur ve mutluluğu hemşehrileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çimen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluşumuz hepimize kutlu olsun. Bu topraklar, bu vatan düşmanlarımız tarafından bizlere ikram edilmedi. Açlıkla yoksullukla buz gibi soğukla birlikte bizden katbekat güçlü düşmanla savaşarak bu toprakları vatan yapan atalarımıza böyle bir anmayı çok görmemeliyiz. Kurtuluş törenleri milletimizin hafızasını tazelemek, o zorlukları yaşayan atalarımız için empati yapmak gibi çok hayati bir öneme sahiptir. Unutmamalıyız ki insan topluluklarını millet yapan en önemli değer ortak tarih bilincidir. Bu şuurun tazelenmesi ve kuvvetlendirilmesi için olmazsa olmazlardan biri geçmişi unutturmamaktır. Biliyorum ki bu şehir, altın kalpli insanların şehri daha güzel yarınlara, daha güzel tören ve şölenlere doğru yol almaktadır. İnanıyorum ki daha güzel günler bizi bekliyor. Bu vesileyle Gümüşhanemizin kurtuluş bayramını gönlümün en coşkun heyecanlarıyla kutluyor hepinize sevgi saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

-Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise mesajında atalarımızın hürriyetini çiğnetmemek için, silahsız ve cephanesiz bir şekilde işgal edilmiş bu toprakları düşmanlarımızdan temizlemek, bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak adına çok çetin mücadeleler verdiğini hatırlattı.

Bugünlere kolay gelinmediğine işaret eden Zeybek, mesajında, "Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden mehmetçiğimize Allah yardımcı olsun. Dualarımız onlarla beraberdir. Tüm Gümüşhanelilerimizin 15 Şubat Düşman İşgalinden Kurtuluşu Günü'nün 102'inci yıldönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

-Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da milli mücadele döneminde Türk Milleti'nin, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen bağımsız yaşama ülküsü ile işgal altında kalan vatan topraklarını savunduğunu belirtti.

Ülkenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşman işgallerinden temizlendiğine dikkati çeken Karataş, mesajınsa şunları kaydetti:

"Tüm yurtta olduğu gibi Gümüşhaneli halkımızın dedeleri de topraklarını düşmanlardan büyük bir kahramanlık örneği ile kurtarmıştır. Bu nedenle Türk Milletinin ölümsüz zaferlerine imza atan ecdadımızın torunları olarak bizlere düşen en büyük vazife onları daima hatırlamak ve kahramanlıklarını yaşatmaktır."

-AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse

AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse mesajında kentin kurtuluşuna vesile olan kahramanları minnetle yad ederek bu anlayışla tüm vatandaşlarımızın huzur ve barış ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için çalıştıklarını aktardı.

Köse, mesajında, Gümüşhane'ye değer katmak ve katkı sağlamak için sorunların tespiti ve çözümü noktasında şehrin tüm paydaşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdükçe şehrin hedefledikleri noktalara en kısa sürede ulaşacağına inancını vurguladı.

-İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş

İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş ise Gümüşhanelilerin bağımsızlık arzusundan hiçbir zaman vazgeçmeyerek milli mücadelenin en güzel örneklerini gösterdiğini aktardı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtarılarak hürriyet ve bağımsızlık onuruna kavuşmasında eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği gösteren kahramanları minnetle anan Ateş, canları pahasına bu toprakları vatan yapan ecdadın emaneti olarak, ülkeyi ve şehri mutlu yarınlara taşımak için çalışacaklarını kaydetti.