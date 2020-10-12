Gümüşhane'nin "Gümüşsu"yundan ekonomiye 30 milyon liralık katkı

Gümüşhane'de, 2011 yılında çeşitli nedenlerle kapanmasının ardından 2016'da belediyenin girişimleriyle yeniden hizmete açılan Gümüşsu Fabrikası, ürettiği kuşburnu ve doğal yaban meyvelerinin suyu ile ekonomiye 30 milyon liralık katkı sağlıyor.

Türkiye'de tespit edilen 27 kuşburnu çeşidinin 17'sinin doğal ortamda yetiştiği Gümüşhane'de 320 köyde yıllık yaklaşık 500 tonu aşkın kuşburnu üretiliyor.

Kentte, 1974'te kurulan ve vatandaşlardan ihtiyaç fazlası ürünü alıp kuşburnu suyu üreterek piyasada önemli yer edinen Gümüşsu Fabrikası, 2011'de çeşitli nedenlerle kapatılarak Halk Bankasına devredildi.

Gümüşhane Belediyesinin girişimleriyle 2016'da yeniden hizmete giren fabrikada, Gümüşhane dağlarında bolca bulunan ve C vitamini açısından zenginliğiyle öne çıkan kuşburnu işlenerek yurdun dört bir yanına meyve suyu ve marmelat olarak satılıyor.

Fabrikada kuşburnu suyunun yanı sıra kızılcık, böğürtlen gibi orman meyvelerinin suyu ve marmeladı da üretiliyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine, günlük 30 ton üretim kapasitesiyle çalışan fabrikada, vatandaşa, dağlarda yetiştiği doğal ortamından topladıkları ürünleri satın alarak ek kazanç sağladıklarını söyledi.

Kuşburnu suyu ile öne çıkan fabrikada yörede yetişen kaliteli orman meyvelerinin de işlendiğine işaret eden Çimen, "Fabrikamızda yaban meyveleri dediğimiz kuşburnu, alıç, kızılcık, böğürtlen, elma ve limonata suyu da yapılıyor. Bir yandan da marmelat üretimi yapıyoruz." dedi.

"Pandemi nedeniyle de ürünlerimize talep arttı"

Çimen, kuşburnunun faydalarına dikkati çekerek, "Bir avuç kuşburnunun bir kasa portakala denk gelen bir C vitamini deposu olduğunu biliyoruz. 11 Mart'tan bu yana ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle de ürünlerimize talep arttı. Her geçen gün imkanlar ölçüsünde üretimimiz artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Fabrikanın üretim kapasitesinin artması gerektiğini ifade eden Çimen, şunları kaydetti:

"Şu anda yıllık marmelatta 830 bin, pekmezde 415 bin, meyve suyunda ise 9 milyon şişe üretime ulaştık. 2021 yılında ise bunu 3 katına kadar çıkaracağız. Köylerden ve komşu illerden çiftçimizin topladığı ürünleri burada en iyi şeklide işleyip ekonomimize kazandıracağız. Şu anda bölge ekonomisine, çiftçimize ve üreticimize 5 milyon liralık kazanç sağlıyoruz. Ülke ekonomisine ise 30 milyon liralık bir katkımız var."

Çimen, fabrikada 50 kişi istihdam ettiklerini belirterek, "Yapacağımız yeni yatırımlarla 2021 yılının mart ayından sonra inşallah çalışan sayımız ve kapasitemiz 3 katına çıkacak. Burada hedefimiz Türkiye ve dünyaya Gümüşsu ürünlerini içirmektir. Gümüşsu'yu dünya markası haline getireceğiz." ifadesini kullandı.