'EVİNDE OTURSUN' DENİLEN FEYZANUR, KİCK BOKSTA, 11 KEZ ŞAMPİYON OLDU

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde 5 yıl önce kick boks sporuna başlayan Feyzanur Azizoğlu (21), geçen sürede Türkiye, Avrupa ve dünyada 11 kez şampiyonluk ve 2'incilikler elde etti. Milli takıma seçilen Azizoğlu, Spora başlayınca aileme çok tepkiler geldi. 'Kız çocuğunun kick boksta ne işi var Evinde otursun, yemek yapsın' diyenler oldu. Ailem bu tepkileri dikkate almadı, beni desteklediler. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca önyargıları yıkmaya başladım dedi.

Kelkit ilçesinde yaşayan Feyzanur Azizoğlu, 2017 yılında ilçede açılan uzak doğu sporları eğitimi veren spor salonuna kayıt oldu. Kick boks sporuna başlayan Azizoğlu için çevresindekiler ?Kız çocuğunun kick boksta ne işi var Evinde otursun, yemek yapsın' eleştirilerinde bulundu. Ailesinin destek verdiği Azizoğlu, azimle çalışarak 5 yılda, 7 kez Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya 2 ve 3'üncülüğü ile İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu. Azizoğlu'nun başarıları sayesinde ilçedeki diğer kız çocukları da spora yöneldi.

'ÖN YARGILAR KIRILDI'

Spora başlayınca tepkiler aldığını anlatan Azizoğlu, Kız çocuğunun kick boksta ne işi var Evinde otursun, yemek yapsın' diyenler oldu. Ailem bu tepkileri dikkate almadı, beni desteklediler. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca önyargıları yıkmaya başladım. Sonrasında gelen şampiyonluklarla aileler kız çocuklarını spora göndermeye başladı. Artık önyargılar kırıldı ve çocuklarının spora giderek aktif olmasını istiyorlar. Ben spor sayesinde manevi olarak çok güzel insanlar, çok değerli anılar kazandım. Elde ettiğimiz başarılarla birlikte kız çocuklarına örnek oldum. Çok mutluyum. Üzerimde emeği olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Spora yeni başlayan arkadaşlarıma saygı, sevgi ve her zaman disiplinli olmayı anlatıyorum. Kelkit'te çok yetenekli sporcular var. Daha başarılı olacaklarına inanıyorumö dedi.

'FEYZANUR BİZE ÖNCÜ OLDU'

Kick boksa başlayan Fatma Nebihan Aldemir (17) ise, 'Ben spora başladığımda önümüzde sadece Feyzanur Azizoğlu vardı. Feyzanur başarılar elde ettikçe, biz çok mutlu olduk. Bizimde bir umudumuz oldu. 'Bizde şampiyon olabiliriz' dedik. Kelkit'te olumsuz bakışlarda geri çekilmeye başladı. Demek ki kız çocukları bir şeyler başarabiliyor. Kız çocukları da bu alanda ilerleyebiliyor diye düşünmeye başlayan aileler spora daha sıcak bakmaya başladı. Aileler artık kız çocuklarını spora teşvik etmeye başladı. Feyzanur'un getirmiş olduğu başarılar, ilçe halkı olmak üzere herkesi çok etkiledi. Bizim öncümüz oldu ve bize kapı açmış oldu diye konuştu.

'FEYZANUR'A BEN 'KAR KÜREYİCİ' DİYORUM?

Gençlerimizi spora kazandırmak için mücadele ettiklerini kaydeden kick boks antrenörü İbrahim Çiçek de 'Feyzanur Azizoğlu, emeklerinin karşılığını aldı, halkımızın yüzünü güldürdü. Daha çok başarılar elde edeceğine inanıyorum. Ben Feyzanur'a 'kar küreyici' diyorum. Gençlerin, kız çocuklarının önünü açıyor. Feyzanur'un başarılarından sonra spora başlayan birçok kız sporcumuz olduö ifadelerini kullandı.