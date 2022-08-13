Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

13.08.2022 01:15
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde içinde doktorların bulunduğu otomobil hastaneye 500 metre uzaklıkta kamyonla çarpıştı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde içinde doktorların bulunduğu otomobil hastaneye 500 metre uzaklıkta kamyonla çarpıştı. Kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kelkit- Erzincan karayolunun Yenice Köyü mevkiinde Erzincan istikametinde ilerleyen Vahit Erden yönetimindeki 29 AAL 206 plakalı kamyon, dönüş yaparak karşı istikamete geçmeye çalışırken kamyonun arkasından ilerleyen Kelkit Devlet Hastanesi Cildiye uzmanı Erkan Davarcı yönetimindeki 06 DDB 526 plakalı otomobil kamyona çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Davarcı yaralandı, otomobilde sıkışan aynı hastanenin Göz Doktoru Burçin Şan ise hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Erden ve kamyonda bulunan Derya Bulut'un da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kelkit Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla göreve birkaç hafta önce başlayan ve Adıyamanlı olduğu öğrenilen Göz Doktoru Burçin Şan'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan 3 kişi Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü Cildiye Uzmanı Erkan Davarcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kamyon sürücüsü Vahit Erden ve Derya Bulut'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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