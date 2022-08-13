Kamyon sürücüsü Erden ve kamyonda bulunan Derya Bulut 'un da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kelkit Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla göreve birkaç hafta önce başlayan ve Adıyamanlı olduğu öğrenilen Göz Doktoru Burçin Şan'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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