Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı

23.08.2022 18:43
Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Aziz köyünden Bulak köyüne doğru ilerleyen Faruk Kaya (38) yönetimindeki 29 DE 558 plakalı traktör, karşı yönden gelen Ata Demirel (41) yönetimindeki 29 AAK 430 plakalı motosikletle Aziz köyü girişinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ata Demirel, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından önce Kelkit Devlet Hastanesinde ardından da sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Faruk Kaya, Gümüşhane, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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