Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline...
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline...

1 saat önce

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline gelen "civciv çıkarma" oyununa ait yayınlanan görüntülere Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile yayın yasağı getirildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline..., System.String[]

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline gelen "civciv çıkarma" oyununa ait yayınlanan görüntülere Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile yayın yasağı getirildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:51 Kaynak: İHA
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