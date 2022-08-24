Köye mini havaalanı kurdu; hava aracıyla uçuş izni bekliyor - Son Dakika
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Köye mini havaalanı kurdu; hava aracıyla uçuş izni bekliyor

24.08.2022 10:47
Köye mini havaalanı kurdu; hava aracıyla uçuş izni bekliyor

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde gurbetçi iş insanı Celil Çiçek (53), yaz tatilini geçirdiği Kayadibi köyünü havadan izleyebilme hayalini gerçeğe dönüştürmek için Rus yapımı hava aracı 'microlight' satın aldı.

GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesinde gurbetçi iş insanı Celil Çiçek (53), yaz tatilini geçirdiği Kayadibi köyünü havadan izleyebilme hayalini gerçeğe dönüştürmek için Rus yapımı hava aracı 'microlight' satın aldı. 10 dönüm arazisini, hava aracının, inip kalkacağı şekilde dizayn edip, hangar da inşa eden Çiçek, sivil havacılıktan izin beklediğini belirterek "Çocukluk rüyalarımda hep yüksek tepelerin ardında uçtuğumu gören biriydim" dedi.

İlçeden 46 sene önce ailesiyle önce İstanbul'a daha sonra da Almanya'ya göç eden Celil Çiçek, çok sevdiği Kayadibi köyünü havadan izleyebilme hayalini gerçeğe dönüştürmek için yurt dışında amatör olarak sürdürdüğü uçuşlarını köyde de yapmaya karar verdi. Dede yadigarı arazisinin düzlüğünü fırsata çeviren Çiçek, satın aldığı Rus yapımı hava aracı 'microlight'i köye getirtti. Yaklaşık 65 bin euro harcayan Celil Çiçek, 10 dönüm arazisini, hava aracının inip kalkacağı şekilde dizayn edip, bir de hangar inşa etti. Hangara raylı sistemle girip çıkan hava aracıyla uçma hayali kuran Çiçek, müracaatta bulunduğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuş izni bekliyor. Çiçek, uçuş onayı almasıyla köy semalarında uçabilecek.

'HANGARIMI YATIM PİSTİMİ DE KURDUM'Köyünü çok sevdiği söyleyen Celil Çiçek, "Yelken kanatla, hala uçuyorum. Bu motorlu olduğundan dolayı her yerden kalkış- iniş yapabildiğimiz için bunu havalimanını yapma gereği duydum. Lisansımı da Eskişehir'de Türk Hava Kurumu'nda yaptım. Microlight dediğimiz araç en kısa mesafelere konan, en kısa mesafelerden kalkabilen bir kabiliyete sahip ve  orta bir kanat var. Büyük kanat oluyor yavaş uçulabiliyor, çok küçük kanat olunca ise hızlı uçabiliyor. Bizimkisi ise orta boy kanat gümrük işlemleri yaparaktan Rusya'dan sıfır olarak getirttik" dedi.'ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Çocukluğunda rüyalarında bile uçan bir insan olduğunu belirten Çiçek, "Devamlı havaalanına ihtiyaç duymamak için bu araziyi havalimanını yaptım. Kendi pistimi ve hangarımı kurdum. Uçağımı burada muhafaza edeceğim. Sivil Havacılıktan uçuş izni aldığımız andan itibaren uçuşa geçeceğiz. Kumandalı helikopterler ve uçaklar uçurdum. Microlight pilotlar olarak gerçekten izin süreci çok uzun sürüyor. Ben Avrupa'da da bu işleri biliyorum. Türkiye'de ricam; izin sürecinin hızlanmasıdır. Uçmaya başlamadan yoruldum. Bu benim hayalimdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çocukluk, Güncel, Son Dakika

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