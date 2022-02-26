Gümüşhane'nin Köse ilçesine hükumet konağı yapılacak - Son Dakika
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Gümüşhane'nin Köse ilçesine hükumet konağı yapılacak

26.02.2022 14:23
Gümüşhane'nin Köse ilçesine hükumet konağı yapılacak

Gümüşhane'nin Köse ilçesine modern bir hükumet konağı yapılacağı bildirildi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesine modern bir hükumet konağı yapılacağı bildirildi.

Köse Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Turgay Kesler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek, ilçeye hükumet konağı yapılması için destek istedi.

İlçede farklı noktalarda hizmet veren kamu kurumlarının tek çatı altında toplanmasıyla vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlayacak hükumet konağının Köse için çok önemli olduğunu belirten Kesler, "Projemizi ilgiyle dinleyen Bakanımız Süleyman Soylu, hükumet konağımızın yapımı için halkımıza müjdeyi verdi. Bölgede ilk defa Selçuklu mimarisinin uygulanacağı bir proje olacak hükumet konağımızı kısa zamanda ilçemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kesler, ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

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Süleyman Soylu, Turgay Kesler, Gümüşhane, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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