Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor - Son Dakika

Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor

22.10.2020 16:54
Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor, System.String[]

Gümüşhane'de kentin ve bölgenin önemli turizm noktalarından olan Santa, Kurum ve İmera'yı içeren vadilerin turizm altyapısı planlama çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gümüşhane'de kentin ve bölgenin önemli turizm noktalarından olan Santa, Kurum ve İmera'yı içeren vadilerin turizm altyapısı planlama çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği tarafından sürdürülen "Yanbolu Havzası Sürdürülebilir Turizm Master Planı" projesi kapsamında proje koordinatörü KTÜ akademisyenlerinden Doç.Dr. Coşkun Erüz tarafından 3 ayrı sunum yapıldı.

Toplantının başlangıcında konuşan ve çalışmalar için akademisyenlere ve DOKA'ya teşekkür eden Vali Taşbilek, "DOKA'nın destekleriyle bu bölge değerli hocalarımızın çalışma yaptıkları bir alan. Bizim için çok önemli bir kültürel alan önemli bir coğrafi güzellik. Yaşanmışlıkları itibariyle de çok özel bir kültürel alanımız" dedi.

Projenin amacının noktasal destinasyonlarla turizm yapmak yerine bir havzanın bütününün fotoğrafını çekip o bütün içerisinde yer alanları değerlendirdikten sonra bu bilgiler üzerinden yola çıkarak havzada hangi tür turizm, hangi tür çalışmaların yapılabileceğini ortaya koymak olduğunu ifade eden Proje Koordinatörü Doç.Dr. Coşkun Erüz, tüketmeden sürdürülebilir bir turizm amacında olduklarını söyledi.

"Ayder ya da Uzungöl'ün durumuna düşmeden üç nadide bölgemizi geleceğe taşımış olacağız"

Çalışmanın bir kısmının Trabzon sınırlarında yer aldığını fakat büyük bir kısmının Gümüşhane idari sınırlarındaki Santa-Yanbolu havzasında, bir kısmının da Karaca Mağarasının ve İmera'nın da içinde olduğu Kurum Vadisi havzasında gerçekleştirildiğini kaydeden Erüz, "Santa havzasını tamamladık. Şu anda Kurum vadisinde ilerleme sürecindeyiz. Yakın zamanda tüm destinasyonların analizi bitmiş olacak. Bunun ikinci aşaması da alan yönetimleri olacak. Yani sadece Santa, Kurum ve İmera çalışması olacak. Akabinde inşallah koruma imar planlarını gerçekleştirirsek o zaman bir Ayder ya da Uzungöl'ün durumuna düşmeden inşallah bu üç nadide bölgemizi geleceğe taşımış olacağız" dedi.

"Birçok tarihi yol Kurum vadisinden geçiyor"

Sunumunda Gümüşhane'nin merkeze bağlı İkisu köyünden başlayarak Olucak köyünü de içine kapsayan Kurum Vadisinden bahseden Erüz, "Birçok tarihi yol bu vadiden geçiyor. Tarihi hanlar var bölge içerisinde. Pek çok doğa rotası var. 10 civarında mağara var. Vadide 4 tane kale, 1 tane kulemiz var. 4 cami, 9 tane de kiliseden dönme cami var, 67 tane kilise 2 tane manastır var. 7 tane köprümüz var. Pek çok geleneksel mimarimiz var. 5 köyden oluşan bir havza" diye konuştu.

Erüz son sunumunda da Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon illerini ilgilendiren Kültür Yollarından da bahsetti. İpek yolu, yazlık ve kışlık kervan yolu, Roma Garnizon yolu ve Anabasis yolundan harita üzerinden bilgiler aktaran Erüz, sürdürülebilirlik ve bütünleşik havza planlamasıyla bugünün fırsatının gelecek neslin zararı, kaybı olmaması gerektiğini vurguladı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, ilgili kurum ve STK temsilcileri ile bölge köylerinin muhtarları katıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor
Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor
Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor
Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor
Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor

Doğu Karadeniz, Coşkun Erüz, Gümüşhane, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin kültür ve turizm vadilerinin geleceği planlanıyor - Son Dakika

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