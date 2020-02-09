Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kar dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.
Kürtün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, ilçe genelinde tüm okulların ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.
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