Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli

16.03.2022 21:53
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceği belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 17 Mart Perşembe günü tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi Son dakika haber! Yollar tuzlanmayınca kazalar ardı ardına geldi Gümüşhane'de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Gümüşhane'de bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 22:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement