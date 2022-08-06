Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ağır yaralı

06.08.2022 00:02
Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ağır yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde İl Genel Meclisi üyesi Bayram Yiğit'in kullandığı otomobil, 200 metrelik uçurumdan karayoluna yuvarlandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde İl Genel Meclisi üyesi Bayram Yiğit'in kullandığı otomobil, 200 metrelik uçurumdan karayoluna yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan muhtar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'ndan Özkürtün beldesine dönen MHP'li Kürtün İl Genel Meclis üyesi Bayram Yiğit (57) yönetimindeki 28 DC 343 plakalı otomobil, saat 22.30'da belde yakınlarındaki Mustafa Deresi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 200 metrelik uçurumdan taklalar atarak Kürtün-Tirebolu karayoluna düşen otomobilde bulunan sürücü Yiğit ve Özkürtün beldesine bağlı Karaçukur Mahallesi'nin muhtarı Cemal Çakmak (69) ağır yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesine, ardından da Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Özkürtün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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