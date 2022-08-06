Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası'ndan Özkürtün beldesine dönen MHP 'li Kürtün İl Genel Meclis üyesi Bayram Yiğit (57) yönetimindeki 28 DC 343 plakalı otomobil, saat 22.30'da belde yakınlarındaki Mustafa Deresi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 200 metrelik uçurumdan taklalar atarak Kürtün-Tirebolu karayoluna düşen otomobilde bulunan sürücü Yiğit ve Özkürtün beldesine bağlı Karaçukur Mahallesi'nin muhtarı Cemal Çakmak (69) ağır yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesine, ardından da Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Özkürtün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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